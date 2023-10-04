金管會修準則 明訂負債認列依據

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證期局副局長黃厚銘3日預告修法，企業具合約條款的「長期借款負債」，在流動性負債分類常有疑義，導致銀行會認為企業不符財務條件提早收回借款，還有可轉債的「純債與轉換權」權益與負債認列常模糊不清，將明訂認列規則，「可讓財報忠實表達當下狀況」，新規從2024會計年度適用。

黃厚銘指出，這次針對實務作法上常出現的三大分歧一次釐清，一是具合約條款的長期借款負債，明訂以「資產負債表日」來考量是否能遵循合約條款，評估其流動性分類，資產負債表日後才須遵循的合約條款，則不影響負債流動性分類。

例如甲企業帳上有一個五年到期的長期借款，與銀行約定好2023年12月31日為資產負債表日，這筆借款的附帶條件是「2023年12月31日時公司財務流動比率（流動資產/流動負債）必須超過100％、2024年6月須到150％，企業雖然2023年12月31日可達100％，但預測明年6月恐不到150％時，以往銀行可能會因此提前收回借款，造成企業更大的短期還款壓力；新制就只要看資產負債表日那天是否有符合標準，只要符合就可認列為「非流動負債」，而不必被列為流動負債。

二是可轉債認列，黃厚銘說明，可轉換公司債由「純債券部分」及「將債券轉換為股份的轉換權」所構成，若這二部份「分開」認列的話，即使轉換時間在12個月內也不必列為流動負債，但若純債與轉換權綁一起，未來12月內可轉換的話要全部列為「流動負債」。

三是「非流動負債」，若意圖或預期提前於資產負債日後12個月內清償，仍應分類為「非流動負債」，並應揭露清償時點的資訊。例如公司有一筆5年長期負債原本放「非流動負債」項下，但在12月31日時決定提前在明年還掉，依然算在「非流動負債」。