兆豐金與調查局簽國家資安聯防MOU

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兆豐金控3日由董事長雷仲達代表與調查局局長王俊力，簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄（MOU）」，成為首家與調查局簽署該MOU的公股金融集團。

金融機構是受到高度監管的產業，據調查局分析，近年偵辦電腦犯罪及網路駭侵案件，發現APT駭客集團攻擊的目標，有鎖定國家關鍵基礎設施及金融業者等高價值目標的趨勢，金融業資安風險非常高；根據Fortinet旗下 FortiGuard Labs 威脅情資中心公布《2023 上半年全球資安威脅報告》顯示，台灣今年上半年的惡意威脅數量急遽成長，與去年同期相比大增超過8成，且每秒就有將近1.5萬次攻擊發生，高居亞太之冠。

「國家資安聯防MOU」的作用在於，提升聯防單位應變速度及降低事件損害，相關單位能及時提供資料與橫向通報，並於資安事件發生後透過公私部門合作調查。國內已簽署該MOU的金融機構包括國泰金、台新金、新光金、遠東商銀、壽險公會等，兆豐金則是第一家簽署的公股金融集團。

兆豐金表示，與調查局攜手，未來雙方將共享資安情資與防護作法，除可使彼此更迅速掌握最新威脅情資，也可有效提升應變速度、降低資安事件所生損害，進而加乘資安聯防的專業能量與防禦縱深，共同打擊數位金融犯罪、確保金融穩定與安全。

兆豐金指出，集團近年來依循金融監督管理委員會所推動的「金融資安行動方案」，持續測試與精實資安韌性，金控及各子公司除完備資安相關規範、強化資安縱深防禦，以因應數位轉型所帶來金融資安威脅外，並由金控統籌建立資安聯防體系（CSIRT）與演練機制，與各子公司間進行資安聯防。