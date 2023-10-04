維熹年底車用占比拚一成

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雖然消費性電子市場雜音仍在，但服下車用大補丸的維熹，因德系汽車零組件供應商9月加入拉貨行列，再加上今年剛加入拉貨陣容的美系EMS廠出貨穩定成長中，預估今年底車用占比向一成叩關目標應可達成，法人也樂看維熹第四季營收可望看增第三季。

維熹今年車用布局邁大步，繼今年初迎來了美系EMS廠新客戶後，近期再傳佳音，連德系汽車零組件供應商也成功入袋，雖然9月進入交貨初期，量未見明顯放大，但在新增二家車用客戶的挹注下，維熹今年車用占比明顯提升，維熹指出，今年上半年車用占比已來到9％，相較於去年同期的4％，成長了5個百分點。

除了車用國際大廠捎來佳音，維熹指出，今年5月起出貨有些遲滯的台系電源大廠9月下單「也有好一些」，這些都是第四季營運成長的動能。

受惠車用訂單撐盤，法人預期維熹第四季營收可望優於第三季，第三季以7、8月合計營收9.08億元，占第二季的13.71億元的66.23％，估第三季營收表現大致與第二季相當，惟因產品組合優化，匯兌挹注，再加上銅價下滑，所帶來的材料成本縮減，估第三季毛利率應會優於第二季。

就全年的表現言之，維熹累計前八月營收35.76億元，仍較去年同期下滑13.4％，儘管第四季營收可望回溫，不過全年營收要超越去年寫下的歷史新高，法人認為，機會應不大，不過年減幅度倒是有機會縮減到個位數，至於上下半年的營收占比估為47：53。

全球籠罩在通膨的陰霾，致消費性電子需求急降，同樣遭受池魚之殃的維熹今年來自消費性電子產品的占比也出現下滑，由去年上半年的17.62％下滑至今年上半年的14.55％，另因解封後露營需求大減，也導致通路貿易的營收占比出現急降，由20.45％下修至7.14％。

不過，維熹指出，經由擴大車用布局、增加冷凍貨櫃電源線及白色家電內部線束出貨，已成功扭轉頹勢，其中家電今年上半年占比來到45.76％，較去年同期35.77％，提升逾10個百分點，另含車用在內的其他類營收占比也由10.47％成長至14.16％，以冷凍貨櫃電源線為大宗的機電占比也由10.56％拉升至13.71％，都是讓今年營收穩在高檔的功臣。