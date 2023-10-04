Chromebook Plus新品 AI大變身

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擺脫低階、廉價定位，Google啟動Chromebook Plus計畫，並為明年進一步導入更多AI應用的ChromeOS預做準備，攜手PC合作夥伴宏碁、華碩、惠普、聯想等品牌廠，推出8款規格升級的Chromebook Plus新品，預計本周末起於北美、歐洲市場發售。

Google將Chromebook Plus定位於能同時支持教育及商用需求的中階以上機款，在規格上有明顯的升級外，也須配置至少1080p以上的相機鏡頭、應用於提升視訊品質的AI功能，還有如在內建的Google Photos中導入AI應用的Magic Eraser功能等。

隨Google瞄準中高階筆電市場、轉以推出加入更多AI輔助功能機款後，全新Chromebook Plus系列產品售價將自399美元起跳，宣告過去新台幣萬元以下的低階Chromebook，似將逐步退場。

Google也預計於明年更新的ChromeOS中，進一步納入更多的AI應用功能，例如以AI驅動的草稿撰寫輔助、在視訊時提供AI生成的背景，或以文字指令來生成背景桌布等。

隨著新世代的AI PC將於明年起加速搶進PC市場，跟上AI風的Chromebook也將透過全新的Plus產品線華麗轉身，積極搶進於明年起加速復甦的PC換機商機。

為配合Google計畫，宏碁將發布兩款新品Acer Chromebook Plus 515和Acer Chromebook Plus 514，分別配置英特爾第13／12代Intel Core處理器，及超微AMD Ryzen 5 7520-C處理器，強調更大記憶體和儲存容量、具兩倍速度，並讓用戶能透過以AI驅動的Google與Adobe應用程式，來完成更多工作。

兩款Acer Chromebook Plus皆支援Chrome Education Upgrade，提供教育工作者和學生能存取大量教學和協作工具，可在離線狀態下展現生產力，另針對企業用戶，Acer Chromebook Plus也可透過Chrome Enterprise Upgrade，讓員工和IT部門利用ChromeOS內建商務功能，進行簡化後的設備註冊、基礎功能整合和進階安全設定，確保資料和應用程式受到保護。