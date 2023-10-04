中華電獲HBR數位轉型鼎革獎

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中華電信3日於哈佛商業評論全球繁體中文版（HBR，Harvard Business Review ）第三屆「數位轉型鼎革獎」頒獎典禮，榮獲大型企業組四項大獎殊榮，為電信業唯一獲獎企業。中華電信以「語音電信網路升級」及「雲服務轉型」兩大創新轉型成果，分別榮獲「卓越營運轉型」楷模獎與ESG特別獎、「商業模式轉型」楷模獎與ESG特別獎，這是繼去年中華電信榮獲綜合數位轉型首獎後，連續兩年獲得數位轉型鼎革獎肯定，展現中華電信在數位轉型上的創新力、整合力、執行力與成效力等面向表現卓越，廣獲產學界專家評審高度肯定。

評審團一致肯定中華電信語音網路轉型有成，透過自行研發的管理系統，建立可量化之績效與管理制度，增強民眾急難通話生命線的可靠度及功能，並強化偏鄉及離島基本通信服務、縮短數位落差，成功協助政府反詐騙。

中華電信執行副總經理暨網路技術分公司總經理簡志誠表示，中華電信積極推動語音網路升級為NGN新世代網路，並自主研發智慧化系統、導入先進技術、提升網路韌性，大幅節降設備空間、用電量與建設成本，亦同時落實永續低碳轉型，迎向綠色通訊，致力成為以永續發展為基礎的國際標竿企業。

為推動語音網路數位化及智慧化，中華電信導入最新系統技術、雲化服務、與節能技術，優化網路架構，提升網路韌性，並自主研發改接工法，成功降低設備空間、電力等建設與維運成本，減少資源消耗，落實節能減碳。

同時，打造網路智慧化應用，研發AI智慧營運維護系統、雲化營運維護技術及數據驅動精準建設技術，大幅提升營運效能及設備使用率。透過AI技術，在設備故障前即提前偵測出設備狀態異常，並優化設備故障時的告警與修復效能，大幅節省維運人力。

在雲端服務面，中華電信從原本只經營自有品牌的本土雲服務商，成功轉型躍升為全台唯一擁有四家公有雲服務之電信商。

中華電信自2010年即推出自有雲端品牌hicloud，近年來積極與國際公有雲領導品牌AWS、Microsoft、Google合作，結合VMware、ISV等合作夥伴，為客戶提供全方位的雲端解決方案。雲服務策略轉型成果亦勇奪「商業模式轉型」楷模獎與ESG特別獎肯定。

中華電信企業客戶分公司總經理張本元表示，中華電信透過多項創新舉措、集團和跨部門整合資源、技術及人才深化等關鍵作為，成功轉型為全方位的雲服務商。並結合自有CT（VPN、5G）、資安服務，提供「雲網安整合之一站式跨雲服務」，攜手AWS推出全台首創「AWS Outposts」在地化服務，滿足企業從公有雲到混合雲的進階需求。

中華電信自主研發「多雲管理平台（CMP）」，提供客戶單一平台簡化管理流程；另針對資訊安全議題，自主研發「多雲交換平台（CMCX）」，專屬電路直連三大國際公雲服務。中華電信更是國內首家取得「VMware主權雲認證」之雲服務商，並自主開發「加密分持技術」。