資通訊科技日 工研院展成果

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工研院舉行資通訊科技日論壇，現場展示低軌衛星、車聯網、5G／6G通訊、資安、AI等5大重點項目。工研院資通所所長丁邦安表示，工研院投入超過2年半時間，發展低軌衛星地面設備系統，並且與太空中心合作打造完整的自主技術供應鏈，也協助國內廠商打進國際前三大廠供應鏈，搶太空通訊商機。

經濟部產業技術司司長邱求慧表示，經濟部透過法人研發及補助業者，提升技術自主研發能量。此次一口氣展出超過20項科技專案成果，此次展示四大亮點，一是低軌衛星，協助國內廠商掌握自主地面設備技術，並打入SpaceX、OneWeb、Kuiper這國際前三大衛星供應鏈。二是已應用於智慧醫院、智慧工廠的Janus智能資安管家，不再聚焦防火牆或黑名單、白名單，靠掌握「行為」打造資安防護網。三是智慧座艙V2X See through，讓駕駛就像獲得千里眼可掌握前車視野。四是5G O-RAN微基站系統，提升我國高功率與多天線基站自主研發能力，更已技轉廠商產品化，並積極進軍國際生態系。

丁邦安表示，此次資通訊科技日活動有5大重點展示項目，第一是台灣廠商布局B5G和6G的成果，5G O-RAN微基站系統突破產品升級所面臨到散熱、訊號失真、與波束成型等難題，提升高功率與多天線基站自主研發能力，以滿足大覆蓋面積、大容量、高互通與高整合等產品需求，此技術更已技轉廠商產品化。

第二是低軌道衛星，工研院與太空中心長期合作，在2年半的時間建立了完整的產業鏈，工研院已與國內10家廠商合作，並技轉5家廠商。自主研發低軌衛星地面設備系統，完成從零到1的陣列天線射頻晶片開發，地面設備架構部分，也協助如耀登、鐳洋、仁寶等廠商完成地面設備架構與介面設計，更已成功協助台灣ICT產業，打入國際前三大衛星大廠。

丁邦安表示，第三項是無人載具，包括自駕車、AMR和空中無人機，可以避障和群飛。第四則是數位轉型，主要展示工研院服務許多中小企業廠商轉型的案例。最後，工研院很多新創在產業有很好的發展，今年特別設了新創專區，希望吸引投資者，能夠接觸合作，除了技術展示之外，也介紹團隊給大家認識。