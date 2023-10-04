邁達特9月營收 創今年新高

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

邁達特董座李昌鴻表示，受惠多方布局，推升邁達特9月營收攀高峰。邁達特3日公布自結9月合併營收13.05億元，年增20.85％，創今年新高，累計1～9月合併營收105.89億元，年增16.83％。

日前，微軟（Microsoft）與甲骨文（Oracle）重磅宣布雲端事業合作，推出Oracle Database@Azure服務，加速企業資料無縫雲端搬遷。李昌鴻指出，邁達特是國內少數同時為 Microsoft和Oracle台灣地區重要合作夥伴的業者，具備兩大雲端品牌的深厚技術能量，邁達特未來將持續與科技大廠協助企業實現混合雲、多雲部署和雲地整合解決方案。

李昌鴻強調，邁達特作為國內Oracle Database@Azure的代表性顧問與技術團隊，可協助企業將OCI（Oracle Cloud Infrastructure）效能，與Azure的雲原生技術以及AI服務進行靈活整合。未來將持續與三大公雲緊密合作，提升獲利成長動能。

除了Microsoft，邁達特同時也是AWS的MSP（Managed Service Provider）夥伴，可提供企業完整全天候託管與監控服務，並用AI 大幅優化AWS客戶的 IT營運效能。

另，邁達特旗下聚上雲則是 Google Cloud重要的菁英級夥伴，近期亦取得Google Cloud 指標性認證。

根據Check Point近期公布的資安報告，台灣企業遭受資安攻擊次數位居全球第一，甚較去年同期增加10％。李昌鴻認為，考量建置成本及速度，在AWS、Microsoft、Google Cloud 三大公有雲保存備份資料、建立雲端跨境備援系統，漸成企業與政府機關強化數位韌性的主流做法。