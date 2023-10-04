AI／ML成趨勢 生技廠快衝

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台灣浩鼎執行長王慧君3日在生物產協與資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）主辦的AI論壇中指出，人工智慧與機器學習（AI／ML）已成為2023年以後生技製藥產業最為突破性的技術，在歐盟與美國皆已發布採用AI／ML輔助藥品開發的考量指引下，台廠宜加速布局提升研發能量。

王慧君引用過去擔任國際大藥廠法規科學高階主管的經驗表示，AI浪潮加速生技研發，從臨床前研究、臨床試驗、查驗登記、上市之後監測與市場開發方面，每個環節皆可利用AI／ML創造價值。

資誠所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，依據PwC Global調查，2030年將由AI創造全球GDP新增26％，增加15.7兆美元經濟產能。台灣搶搭AI投資潮，自2021年修訂生技醫藥條例，擴大精準醫療、再生醫療、數位醫療與其他創新生醫產品納入獎勵。

生技中心ITIS研究團隊產業分析師沈哲標指出，全球AI應用於生醫產業市場2022年為151億美元，預計將於2030年成長到1,880億美元，年複合成長率達37％，其中AI藥物開發產業市場最受關注，預估至2027年市場規模將達40億美元。而在台灣，已有產學研醫單位投入AI生醫商業應用，包括藥物開發、臨床應用、影像分析及體學分析等創新模式。

資誠榮譽副所長曾惠瑾指出，依據PwC Global統計，截至今年3月全球有至少150個臨床前或臨床開發階段新藥在研發中採用AI輔助，且研發中採用AI輔助的Pipelines數目年成長率高達40％，可見AI大數據於生技產業應用已逐漸成熟。

中研院生醫轉譯研究中心研究員兼副主任林榮信指出，藥物研發初期若利用電腦模擬，快速篩選出有機會的候選藥物分子，高精度計算與藥物標靶相遇後會如何運作，將幫助實驗團隊少走冤枉路。英科智能執行長林彥竹表示，傳統新藥臨床前研發大概要花五年從事分子探索工作，但英科智能的團隊採用AI分子模擬技術，分子探索時間可縮短到18個月，成本可降至傳統研發的十分之一。