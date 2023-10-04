台生醫業逆勢復甦 掀海外投資潮

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台灣生物產業發展協會3日舉行會員大會，專家群聚共議生醫產業嶄新趨勢。專家認為，美國、香港等海外資本市場受地緣政治風險、升息等因素，投資偏向保守，台灣卻逆勢復甦，在資金相對活絡相對具有優勢，預期海外併購、授權與投資都將掀起風潮。

依據資誠統計，台灣生醫產業上市櫃家數與總市值自2018年以來穩定成長，截至今年5月底總市值達到新台幣1.3兆元，年增7％。

資誠生醫產業主持會計師游淑芬認為，在創新研發領域持續突破下，預計明年將吸引更多投資人關注生技領域相關投資成長。

另一方面，普華國際財務顧問執行董事翁麗俐執行指出，全球及台灣生醫產業的併購交易在2020年受新冠疫情影響，市場呈現暫時性的凍結。然而隨著疫苗問世、致死率下降、疫情趨緩，於2021年起全面復甦，全球生醫產業併購交易總金額達5,540億美元；台灣亦呈現同樣併購態勢，台灣生醫產業2021年併購交易總金額達新台幣748億元，也創下近年新高。

曾任職創投並擔任多家生技公司董事的創笙董事長尤齊著表示，台灣與國際創投環境不同，生醫企業應在不同階段找適合的投資人，例如細胞與基因治療產品研發牽涉多元的資金、法規、商業模式與國際合作議題；創笙的成立即為幫助業者提供產品開發上必要的業界導師、網絡機會、資金通道以加速通往產品開發成功道路。

台康生董事長暨總經理劉理成說，台康生堅持雙引擎的商業模式，於生物相似藥產品線開發及委託開發暨製造服務（CDMO）不斷擴大多樣化產品與產線。如今更積極展開國際間各種形式的合作、聯盟及併購的機會，打造全球生物藥開發與製造中心，並延伸至快速成長的細胞及基因治療領域。

另外，游淑芬強調，面臨外部環境不穩定，生技產業相對具備防禦性。隨人們對於健康與生活品質要求不斷提升，在創新研發領域持續突破，預計明年將吸引更多投資人關注生技領域相關投資成長。