越南和發盤價下跌鋼市關注

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

越南和發鋼廠率先開出11～12月內銷盤價，每噸下跌9～10美元，打破市場預期第四季鋼價只漲不跌趨勢，引發關注。但由於和發向來以操作靈活著稱，常在開盤後根據市況調整價格，因此國內鋼鐵業者認為，和發實際鋼價是漲是跌，還要看後續發展。

不過鋼鐵業者分析，近期煤、鐵礦砂價仍處於高檔水位，成本壓力下恐不允許國內鋼廠降價，接下來11月的盤價還是可能以平高盤開出。

亞洲各大鋼廠中，越南和發常是最早開盤的業者，該廠開出11～12月盤價每噸下調9～10美元，若連同9月時開的平盤，等於連續兩個月與其他亞洲鋼廠反向操作。就有貿易商指出，和發搶先開盤又是降價，盤算的就是先搶訂單，而該廠過去就常出現月中修改價格的狀況，因此這次開盤降價未必是真的降價，一方面考慮到匯率其實跌幅不大，且說不定月中又變臉提價。

不過越南和發的開盤價還是吸引國內鋼廠關注，中鋼表示，下周將召集內外銷主管蒐集亞洲地區主要一級鋼廠行情，再深入討論決定11月盤價怎麼開，目前仍採穩健因應方式，持續關注亞洲主要一級鋼廠的動態。

鋼鐵業界人士指出，越南巿場較特殊，且和發這次盤價降幅並不大，匯率貶值也是相關因素，且和發向來都是運用降價來搶市占。目前影響越南鋼巿的最大變數，就是大陸低價鋼品倒貨，不過大陸秋、冬季限產及煤鐵礦等原料成本仍在高檔，皆可有力支撐鋼價，估衝擊有限。

世界鋼鐵協會10月中召開年會，公布明年短期需求預測，該協會已先預告可能上修明年全球的用鋼需求，因此預期鋼市中長期仍屬樂觀。業界人士認為，在目前的原料成本壓力下，國內鋼廠要像越南和發一樣下調價格有難度，11月的盤價應該還是會以平高盤開出，但漲幅可能會收斂。