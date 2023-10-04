房市愈冷愈愛買 華固三重獵地 每坪132萬創紀錄

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

無懼房市逆風，華固建設出手獵地，3日公告以總價20.72億元，買下新北市三重仁義重劃區1,569坪土地，每坪成交單價高達132萬元，刷新區域新高紀錄。華固總經理洪嘉昇表示，這是華固首度插旗三重，預計分兩期開發，每坪推案單價暫估70萬元，希望規劃高CP值首購宅，這也是今年以來華固第五度獵地。

滿手現金的華固，愈是房市景氣低迷，愈加碼搶地，今年以來已陸續搶下雙北、台中不少土地，包括簽下大直台北和璞飯店辦公合建案，在台中14期以10.44億元、每坪72萬元的區域新高價，搶下美和段1,450.25坪角地，簽下台北市北士科園區新洲美段580坪合建案，另以13.22億元買下台中單元8的1,349.35坪土地；3日則以20.72億元、每坪132萬元的高價收購三重仁義土地，插旗新北市三重仁義重劃區。

洪嘉昇表示，近年三重堪稱雙北市的一級戰區，其中仁義重劃區更是一線品牌建商的兵家必爭之地；先前元利建設和同一集團樂樺建設合作開發的「元利樂樺」，每坪成交行情最高達70萬元，華固以此為標竿，看好這塊地就在三重交流道下來，基地斜對角即為「元利樂樺」，旁邊為全聯仁義店，與台北市士林僅重陽橋一橋之隔，以每坪約70萬元的行情，近年區內推出新案普遍去化不錯，因此華固規劃打造高CP值住宅，將分二期開發，總銷達75億元，第一期最快明年下半年推出。

展望下半年業績，華固將還有總銷39億元的「華固月河」，預計8月交屋後可望逐月顯現在營收上，另外總銷46億元「華固樂富中心」第四季完工交屋，兩案均已完銷，現金將大量回收。最近華固也積極購地，為2027～2028年之後的業績預先舖路。