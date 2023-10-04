Gogoro月底新車到 Q4銷售攻高

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面對機車雙雄光陽、三陽發動促銷大戰夾擊，電動機車龍頭Gogoro市占於9月也受到壓縮，不過Gogoro台灣總經理姜家煒表示，MUJI無印良品聯名車款銷售表現優於預期，目前待交車訂單約有2,000張，在產能優化後，力拚10月可大量交車，再加上10月底全新機種上市，第四季將迎來Gogoro銷售高峰。

Gogoro於9月領牌5,351輛、年減近23％，姜家煒分析，受到9月油車促銷大戰影響，市場買氣確實較為集中至燃油車，不過儘管電動機車受到擠壓，但看起來基本買盤還算持穩。

此外，姜家煒也說明，無印聯名款上市後接單表現亮眼，受限於產能及調料調整，致使領牌數字看起來沒有太大成長，不過在產能優化後，10月可大量交車，領牌應會有較明顯成長。

姜家煒預告，Gogoro在10月底將有全新機種上市，由於是暌違已久的全新機種，樂觀將可帶出一波買氣，因此儘管Gogoro前九月新車領牌約4萬輛、仍較去年同期衰退14.56％，但姜家煒認為，在第四季迎來銷售高峰後，全年領牌仍將力拚與去年持平。

Gogoro於3日舉行Gogoro Network生態系年度說明會，姜家煒表示，目前已在全台建置2,545個GoStation電池交換站、12,325個機櫃、113,792個電池交換槽，相當於平均每站擁有45個槽數。

姜家煒進一步指出，Gogoro Network服務範圍囊括近86％的行政區，設置於便利商店與量販超市旁的GoStation就有3成，六都GoStation總數已是加油站的1.28倍，目前每月平均仍增加1.2萬顆全新電池。

另外，姜家煒表示，目前全台66％站體已更新為GoStation 5.0，具備充電效率更高、雙倍快充、可雙向充放電、支援調頻備轉的特性。接下來Gogoro仍將持續優化相關服務系統，明年將實現全台90％覆蓋率、本島超過94％覆蓋率，每年更將新增10％電池槽數。