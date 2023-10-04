台日影視攜手抗韓 文策院、台灣角川簽MOU

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台日聯手抗韓新商模，由影視圈開出第一槍，文策院與台灣角川公司3日簽訂MOU，將共同投資產製台灣影視，預計三年投資十部影視作品。文策院董事長蔡嘉駿透露，台日都面臨韓流入侵的壓力，未來台灣內容加上日本製作，將合力從東北亞和東南亞市場反攻。

角川為日本最大的娛樂出版集團之一，台灣角川藉由小說連載平台「KadoKado角角者」，與台灣作者聯手推出多部漫畫與小說，成功售出海外書籍代理及影視版權，包括米洛老師《非限定Alpha》、Gene老師《殤否》、布里斯老師《海倫娜與大野狼先生》分別售出泰國、越南、日本版權；知名IP《返校影集小說》、《他們的通勤時間》也在日本出版上市。

在影視推廣表現亮眼，2022 KadoKado百萬小說創作大賞作品《失控的AI：我在元宇宙被判死刑》及短篇組優勝作品rusty蘆鷥啼老師《我老婆是紙作的》皆已售出影視化版權，即將改編真人版電視劇。

文策院也在KadoKado設立「特別獎項」鼓勵創作者，進一步與角川討論攜手推動原創IP漫畫化、遊戲化、影視化等領域的可能，最終決定優先以影視化為目標，3日簽訂影視共同投資產製合作意向書，將陸續投入資源，並採用台灣影視製作團隊，打造更多影視作品。

台灣角川董事長岩崎剛人表示，台灣角川藉由翻譯出版日本輕小說與漫畫在台打下事業基礎。接下來要擴展IP並進軍海外，將與文策院合作，產出更多台灣原創影視作品，將小說、漫畫等原作翻拍為影劇、動畫並推廣，採跨媒體製作。