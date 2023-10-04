遠東巨城 奪數位轉型鼎革獎

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桃竹苗百貨商場王遠東巨城，以創新數位App全通路體驗及降低維運成本提升效能所打造的「數位雲巨城」，3日獲哈佛商業評論「2023數位轉型鼎革獎」的綜合數位轉型獎服務業先鋒獎。

遠東巨城董事長李靜芳表示，巨城自開幕以來即領先業界建立數位文化，並與時俱進挑戰與發展數位核心，此次榮獲傑出企業首獎，是團隊努力深耕智能商場的榮耀，也是再前進的動能。

Big City遠東巨城購物中心從240家企業脫穎而出，勇奪綜合數位轉型獎服務業先鋒獎，成為全台百貨零售業首家獲此殊榮企業。李靜芳指出，遠東巨城一直以來以「創新數位App全通路體驗」及「降低維運成本提升效能」兩大目標打造「數位雲巨城」，展現接軌世界的核心數位力，更大幅提升消費者的購物旅程，獲得產官學研專家評審的高度肯定。

李靜芳強調，遠東巨城的數位服務扎根穩固，自始至終以回應顧客需求、建立有溫度的消費體驗為目標，未來將持續應用新科技與技術精進商場營運流程，優化消費旅程。

面對數位時代營運數位流程易有斷點、消費資訊凌亂破碎以及企業缺工缺才等挑戰，遠東巨城由內部IT自主掌握核心系統，主導開發技術，整合前後台所有應用，積極透過持續數位優化與創新，強化內部營運與外部廠商的工作溝通效能；統計至2022年共計減少約50萬張A4用紙量、相當於減少8.8噸碳排放。

為有效降低維運成本提升作業效能，使自主維運POS後台管理，自行開發MMS商業營運管理系統，增強可自主維護軟體的架構設計，導入BPM數位化表單簽核作業系統，節省工作量能提高效率，導入的BI大數據平台，建立視覺化商業智慧工具Tableau系統，更有效掌握顧客輪廓、消費偏好，建立出各式各樣的RFM消費分析模型，分類顧客購買、交易頻次及金額，交互比對進行串聯分析預測，以利最佳決策及結案反饋。

遠東巨城自2018年啟動數位再升級工程，由營運管理、財務行政、物業管理三大本部組成執行改革，不斷地透過各式專案，由上到下、從廣至深地貫徹優質服務與智慧效率的同時，也達到企業能吸引頂尖數位人才、育才及留才的數位文化，至今已完成25項重點專案，且陸續於2019年獲亞洲零售商聯盟「亞洲零售商聯盟國家獎-最佳創新零售概念獎」、2019至2020連續2年取得經濟部商業司「亞洲矽谷智慧商業服務應用推動計畫」合計640萬元補助、2022年獲亞洲企業商社「IIA國際創新獎」服務與解決方案獎，優異成效在國際間備受肯定。