App擁27萬會員 一鍵式服務貢獻大

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Big City遠東巨城購物中心開店11年來蟬連全台購物中心業績霸主，今年營收力拚150億元，營運管理績效再受肯定。

巨城App目前擁有27萬會員，在遠東巨城數位提供電子商務、消費紀錄、餐廳訂位、美食外送、禮券及點數兌換、VIP客制化經營與停車服務等多元的一鍵式數位服務下，App會員平均客單均比一般消費者多1.5倍，貢獻強大。

遠東巨城指出，透過Big City線上購物秉持與夥伴共好共榮的文化，領先業界提供業務獎金回饋，打破櫃員業種銷售模式，同步線上線下虛實共同促銷支付等順暢導流，讓消費者充分享受無縫接軌的購物體驗，此數位化升級更因此獲得2019年亞洲零售商聯盟「亞洲零售商聯盟國家獎－最佳創新零售概念獎」。

主要是巨城透過虛實整合導流FB紛絲專頁及APP的線上顧客至線下實體賣場消費，有效達到Online to Offline（O2O）增加來客數、簡化消費者兌獎流程、減少印製DM以達行銷費用樽節等痛點。

巨城App自上線以來，完整虛實整合最後一哩路，服務包括智慧停車系統、餐廳訂位、美食外送、VIP線上申請即時入會，尤其巨城app整合優惠券使用與轉贈、點數扣抵與多元電子支付等一鍵式商務消費功能，讓顧客3秒內就能完成結帳；因著數位升級促進顧客體驗提高，巨城APP會員平均消費人單比一般消費者高出1.5倍。

此外，巨城App也為經營帶來高效能，結合智慧停車服務，車牌辨識、線上折抵多元支付等功能，減少每年因汽車怠速而產生的50噸碳排量，除此之外，APP 整合周邊停車場提供即時查詢鄰近約1,000個車位，解決交通停車痛點，亦確保每年超過1,500萬來客均安心順暢進出等數位功能。