大亞志光能源七股漁電共生 啟動

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

大亞集團旗下志光能源七股漁電共生案場於今年7月正式取得電業執照。日前舉行第一期案場正式啟用典禮，大亞集團深耕能源領域，自能源的產生、傳輸、轉換、儲存到管理，由本業出發進行全面布局，提供完整能源鏈管理解決方案，矢志成為友善環境、美麗家園的推手。

啟用典禮當天貴賓雲集包括能源署主任秘書翁素真、台電嘉南供電處張耀宗處長、七股區里長黃仙立、黃郁智、七股區社區居民，以及大亞集團旗下聚恆科技等能源供應鏈夥伴，共同見證生態、養殖與綠電三方共好的綠能發電典範。

大亞集團董事長沈尚弘表示，志光能源秉持大亞集團「早一步做好，自然就好」的精神，在建置前期即進行養殖漁戶、周遭鄰里實地訪查，確認漁民需求並邀請共同發想魚塭設計，積極投入社區回饋，協助辦理兩個月一次的養殖輔導課程，讓養殖戶間能進行資訊交流。

大亞集團於全台共有68座屋頂型、地面型太陽能電廠，總裝置容量超過200MW，短期目標將達成500MW。集團旗下子公司志光能源在七股建置的漁電共生太陽能發電廠，為全台最大120MW漁電共生電廠，兼顧發電、養殖和生態三大功能。第一期85MW於2022年完工掛表發電，第二期也在穩定開發中，未來20年產能將逾33億度發電量，相當於1,747座大安森林公園吸碳量。

要實現綠能展望，除了打造大型太陽能電廠投入能源產生外，更需搭配儲能系統，儲備電能達到光儲互補。2022年大亞加入台電AFC（調頻備轉輔助服務）交易平台，目前已有13MW儲能系統投入服務，期望2025年完成100MW的儲能系統擴增。大亞不僅展現出共築家園的決心，更希望與台灣人共榮、共好，貫徹大亞永續美好的初心。