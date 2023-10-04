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台灣好農（御食股份有限公司）深耕微型品牌數位轉型，榮獲第三屆「鼎革獎」綜合數位轉型組服務業楷模獎，3日上午參與贈獎典禮，以「微型品牌店家一站式行銷解決方案，從商品買賣的基礎轉型為提供第三方店家數位轉型開店服務，並拓展國際行銷，解決微小型品牌店家和農業生產者數位行銷與多元通路的痛點」之亮點榮獲殊榮，期待與更多微型品牌店家攜手一同數位轉型以產業共創價值邁向海外市場。

《哈佛商業評論》全球繁體中文版自2021年與全球企業級解決方案的市場領導者SAP，攜手推出國內最具規模的數位轉型評選盛會「鼎革獎」，今年進入第三屆，維持一貫的嚴謹評選流程，今年由35位產官學研各領域數位轉型專家組成評審團，進行書面初審，評選出112件入圍方案或個人；再進行第二階段的現場複審。本屆報名件數較去年成長了26％，一般服務業共70件，最終共5件獲獎，獲獎率7％，競爭十分激烈。

台灣好農透過微型品牌店家一站式OMO全球行銷解決方案產業共創平台，透過瞭解微型品牌開拓海內外市場的限制與需求，以產業共創價值的理念，已協助672家店家一同數位轉型，並上架全台各地鄉鎮特色商品超過6,000品項，以「微型品牌店家一站式OMO全球行銷解決方案」協助業務夥伴（微型品牌店家和農業生產者）得以透過該服務模式連結海外多元市場，讓微型品牌店家除了能透過該平台直接銷售海外之外，台灣好農亦積極與當地通路（實體和線上通路）合作擴大消費市場，集結台灣好農多年電商和實體通路的外銷經驗，使微型品牌有機會走入國際市場。