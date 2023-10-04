宏捷科9月營收 21個月新高

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宏捷科下半年來營收表現

砷化鎵代工廠宏捷科（8086）擺脫庫存調整壓力，在傳統消費旺季、蘋果新機效應及大陸經濟略有復甦加持下，9月營收再傳捷報、衝上2.87億元，締造21個月新高，第三季營收季增近5成。法人看好，宏捷科第四季業績還將續揚，在下半年全力衝刺下，全年有望「逆轉勝」、成長約15％。

上市櫃營收陸續「開獎」，宏捷科今年來營收節節攀高，9月營收寫下2.87億元，月增7.94％、年增53.79％，寫下21個月來新猷，同時也是2022年以來的單月新高紀錄，已連五個月繳出年月雙增佳績，也連七個月維持正成長。

宏捷科下半年起營運全力衝鋒，第三季營收達7.84億元，較第二季的5.27億元大幅季增48.79％、逼近5成，甚至優於市場先前35％～40％的預期，並將前三季累計營收推上16.53億元，年減幅度較年初的51.93％，大幅下滑至僅7.61％，若根據公司第四季持續成長的預期，全年營收「逆風翻盤」可能性高。

受惠產業進入傳統旺季，美系、陸系新機陸續發表，且銷售表現均不俗，宏捷科指出，多數客戶庫存均已回復至健康水準、庫存回補需求顯現，急單也逐漸轉為正常可預估之訂單，第三季產能利用率重返50％～55％。

展望第四季，公司看好，手機市況有望逐漸重返正常軌道，營運狀況持續看佳，預期營收將較前季成長約5％～10％，而與去年同期已開始庫存調整的低基期相比則可望翻倍成長，產能利用率亦將維持在5～6成之間，今年的業績在下半年邁大步催動之下，不僅可望順利甩開上半年的陰霾而超車去年，年成長率還有機會衝上15％。

蘋果iPhone15雖一度傳出發燙狀況，仍難以撼動其全球買氣，美系外資指出，iPhone 15 Pro Max交期寫下2017年最長紀錄。

而疫情後景氣復甦疲弱的大陸，近期經濟也出現止穩現象，帶動消費性電子需求緩步復甦，華為新機Mate 60銷售量超過預期，PA大廠出貨轉強可期。

宏捷科指出，安卓手機進入新機發表旺季，大陸手機品牌也陸續開始推出新機，大陸5G等高階手機訂單也較上半年顯著回溫，看好後續大陸經濟刺激政策發酵下，將有望對智慧型手機等消費性電子產業產生激勵效果。