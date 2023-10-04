北市獨董協會辦論壇 推動淨零轉型

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ESG與永續發展已成為現今商業管理顯學，台北市獨立董事協會日前舉辦2023國際論壇，以「賦能董事會成為引領永續治理關鍵力量」為題，特別邀請曾任聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）秘書長、同時為Gold Standard總裁伊沃‧德波爾親臨現場，針對氣候變遷與永續發展如何創造企業新商機進行專題演講，該協會也邀請安侯永續發展顧問董事總經理黃正忠擔任主持及引言人，進行伊沃‧德波爾與亞洲投資人氣候變遷聯盟主席暨國泰金控投資長程淑芬的高峰對話，強調金融業與資本市場在賦能台灣各產業朝向淨零轉型的角色。

近20位綠色金融與淨零轉型學者專家及具豐富實務經驗重磅嘉賓分享「永續治理的投資價值」、「台灣企業的跨界永續發展之路」，以及「原生型ESG企業與ESG科技發展趨勢」，依據自身核心競爭力找到零碳與永續發展轉型的正確方向。

台北市獨立董事協會理事長周大任表示，ESG議題已成為資本市場趨勢，透過ESG管理找出企業第二成長曲線，便是負責制定經營策略董事會的首要工作，因此賦能董事會的永續治理能力，必須先從「識」（了解、甄別）進入「謀」（定位、擘劃），最終能「謀定而後動」。

伊沃‧德波爾指出，唯有正確認識轉機與商機才有契機和動力去推動企業內部轉型，以世界零售龍頭沃爾瑪為例，當此通路決定重視永續發展時將會影響全球約30萬家供應商，這些供應商雖投資ESG讓獲利大幅下降，但卻成為通路首選供應商，獲得更高市占率。

臺灣師範大學永續管理與環境教育研究所教授葉欣誠與協會共同編製「上市櫃公司董事會ESG與永續治理調查」，期望上市櫃公司永續治理能力可透過該調查作出各種橫向比較，可成為同類型企業ESG決策面指標方向。