得恩堂眼鏡年終感恩回饋 推漸進多焦鏡片超值方案

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得恩堂眼鏡2023年終感恩回饋，特別推出「漸進多焦鏡片超值方案」，即日起至12月31日止，選配法國光學大廠e-Lens漸進多焦點鏡片，享有60天驗配滿意保證，滿意期內不適者可免費換片，加1,000元還可多一副單焦鏡片。此外，還可搭配選擇多款設計師品牌鏡框，展現當季《輕奢時尚》品味，現在配鏡滿額還可參加抽獎，最熱門的iPhone14、AirPods Pro、PS5、breo眼部按摩器等好禮任您抽，更多優惠方案請洽得恩堂眼鏡門市，或上官網www.grace.com.tw查詢。

得恩堂眼鏡守護全民視力健康超過82年，是大家最熟悉的眼鏡專家，除了專業配鏡服務外，得恩堂也提供護眼檯燈，還有獨家販售紓壓保健「breo倍輕鬆」按摩系列：眼部熱敷按摩器、頸部熱敷按摩器、迷你筋膜槍、腰背按摩器等，都是居家保健的熱銷好物，歡迎到指定門市免費體驗。

得恩堂秉持「得恩、感恩、報恩」的經營理念，以專業技術、絕佳品質的商品與用心服務來守護全民視力健康，贏得消費者的信賴成為配眼鏡的最佳首選。

得恩堂率先業界引進日本的精準驗配流程，每位驗光師均具備純熟的驗光和配鏡技術，能深度了解顧客視覺感受，根據每個人不同的用眼需求量身打造最合適的眼鏡。得恩堂持續提升服務品質，用專業守護全家人的美好視界，精準配鏡，就選得恩堂。