外資挺美光 記憶體族開派對

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記憶體大廠美光第四季指引憂喜參半，惟外資逆風相挺，喊話投資人應趁雜音干擾之際逢低布局，市場也點名看好DRAM及NAND Flash最新合約價可望上漲10％～15％，台股記憶體族群商丞（8277）、晶豪科（3006）3日逆勢雙衝漲停，宇瞻（8271）、十銓（4967）、威剛（3260）也勁揚逾半根停板，不甩大盤賣壓，勇敢邁大步。

受產業景氣下滑影響，美光預測本季虧損擴大，且虧損數字高於市場預期，第一時間導致股價下挫，惟內外資同步為其前景贊聲，看好再產業供給減少、客戶庫存正常化與需求持續成長下，記憶體產業將在2024年轉佳，台系供應鏈也同步歡呼。

外資對美光信心喊話，助攻台股記憶體族群普天同慶，台股記憶體族群3日漲勢整齊，記憶體二線模組廠商丞挾低價、小股本優勢強拉漲停，一舉突破月季線壓力，股價創逾兩個月高。

法人分析，DRAM與NAND Flash最新合約價可望上漲10％～15％，且後續兩者現貨價及合約價均有機會一路走揚，帶動記憶體自明年起展開為期兩年的多頭格局。

利基型記憶體IC設計廠晶豪科也獲買盤簇擁，同步亮燈觸及90元整數大關，漲停價委買單量高達6.8萬張，改寫半年來收盤新高價；此外，宇瞻、十銓、威剛三檔模組廠大漲逾半根停板，旺宏、茂矽、鈺創、品安、華邦電、群聯、南亞科也逆勢走揚，上漲0.74％～1.58％。

中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧分析，記憶體產業預期明年展望將會較為明朗，並有望迎來雙位數的大成長，後續須留意大廠減產下庫存消化進度，以及AI伺服器需求能否對記憶體造成立即性助益，但由於台廠記憶體供應鏈在全球市占率不如IC設計、IP等領域高，整體仍需看美光、三星等指標大廠臉色，波動度可能較大。