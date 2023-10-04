中高齡友善職場 兆豐證、兆豐期獲認證

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兆豐證券、兆豐期貨落實員工關懷、建立友善職場有成。由北市府主辦「112年中高齡者暨高齡者友善企業認證」選拔，兆豐證券與兆豐期貨以三大面向、多項指標性友善措施奪標，包括退休員工繼續享有團體保險保障、定期獎勵資深員工等措施，體現出溫暖的企業文化精神，以及青銀世代共處互融的優質環境。

兆豐證券暨兆豐期貨董事長陳佩君特別感謝主辦單位評審的肯定，並表示人才是企業永續前進、落實ESG的重要力量，需要建構幸福的職場，才能讓員工願意與公司向前邁進。兆豐證券不僅定期進行「員工敬業度調查」以深入員工心聲；更從機制管理、職場文化到具體措施的三面向，持續提升員工滿意度。

第一、建立制度管理、形塑企業文化：兆豐證券自109年起設立公平待客推行委員會，讓公司政策落實公平待客的原則，並由高階主管承諾、帶領落實。此外，公司鼓勵全體員工及新進人員踴躍參加(中)高齡者友善相關主題之訓練及宣導，凝聚共識、形塑企業的文化。

第二、禁止歧視、大齡員工穩定就業：為促進世代合作、持續做好顧客服務，兆豐證券重視經驗傳承，並會視實務需要而續聘屆齡退休員工，以推動中高齡人才經驗技術的傳承，鼓勵青銀世代互融的公司文化。

兆豐證券更不吝投入培育資源，舉辦多元主題訓練，協助員工持續提升專業職能，裨益員工發展個人職涯規劃，實現就業穩定，並且每年定期獎勵及公開表揚資深同仁，去（111）年就有將近百名員工受惠。

第三、全方位關懷員工身心健康：為照顧員工身心理健康，兆豐證券提供員工協助方案（EAPs），讓員工享有免費之心理諮商及年度健檢。健檢後針對高風險同仁，除由護理師主動關懷追蹤及提供健康資訊之外，並會參考臨場健康服務醫師之建議給予調整工作型態、休假，或工作環境改善等，讓中高齡員工也能安心工作。在員工退休之後，為持續保障同仁退休後的生活，提供退休員工仍可繼續加保公司團體保險。

兆豐證券、兆豐期貨表示，未來將持續創造青銀世代都認同的優質工作場域，秉持「兆亮未來、豐富人生」的精神，持續深耕金融友善環境。