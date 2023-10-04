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今日股市備忘錄

  • 工商時報 黃皓宸輯

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＊股東臨時會：麗臺

＊除權息：奇偶、達爾膚

＊海內外法說會：力旺、瑞昱、光寶科、聯茂、亞德客-KY、譜瑞-KY、昇佳電子、健鼎

＊注意股票：昆盈、晟銘電、聯鈞、十銓、迎廣、旭隼、勤誠、光環、旭品、前鼎、力士、新門、富驊、信音

＊降低融資比率一成及提高融券保證金一成：光聖、南染、新門、大甲、永純、慕康生醫

＊恢復原融資比率及原融券保證金成數：康聯訊、邁達康

＊暫停融券賣出：皇昌、冠好、邦泰

＊恢復融券賣出：奇偶、達爾膚

＊增資股買賣：騰雲

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