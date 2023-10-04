＊股東臨時會：麗臺
＊除權息：奇偶、達爾膚
＊海內外法說會：力旺、瑞昱、光寶科、聯茂、亞德客-KY、譜瑞-KY、昇佳電子、健鼎
＊注意股票：昆盈、晟銘電、聯鈞、十銓、迎廣、旭隼、勤誠、光環、旭品、前鼎、力士、新門、富驊、信音
＊降低融資比率一成及提高融券保證金一成：光聖、南染、新門、大甲、永純、慕康生醫
＊恢復原融資比率及原融券保證金成數：康聯訊、邁達康
＊暫停融券賣出：皇昌、冠好、邦泰
＊恢復融券賣出：奇偶、達爾膚
＊增資股買賣：騰雲
已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！
＊股東臨時會：麗臺
＊除權息：奇偶、達爾膚
＊海內外法說會：力旺、瑞昱、光寶科、聯茂、亞德客-KY、譜瑞-KY、昇佳電子、健鼎
＊注意股票：昆盈、晟銘電、聯鈞、十銓、迎廣、旭隼、勤誠、光環、旭品、前鼎、力士、新門、富驊、信音
＊降低融資比率一成及提高融券保證金一成：光聖、南染、新門、大甲、永純、慕康生醫
＊恢復原融資比率及原融券保證金成數：康聯訊、邁達康
＊暫停融券賣出：皇昌、冠好、邦泰
＊恢復融券賣出：奇偶、達爾膚
＊增資股買賣：騰雲
您可能感興趣的話題
留言討論
本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。