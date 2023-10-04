AI族群整理後轉強 大盤區間震盪築底

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盤勢分析：美政府關門危機暫解除，美8月核心PCE指數下滑至4％以下，美科技指數反彈，一度帶動台股AI類股轉強，指數彈過10日線和半年線，向月線反彈修正，成交量略放大，9日KD值低檔轉折交叉向上，進入短彈走勢，周RSI及9周KD值向下開口略收斂轉折，中期修正壓力減緩。

台股9月份月K線收小黑，出現回測走低2年線走勢，12月均線（年線）仍扣抵低指數區上升，中長多格局尚未改變，不過月RSI及9月KD值略轉折交叉向下，進入強弱轉折觀察點，多頭能退空間不多，如讓9月KD值明顯交叉向下且開口放大，月RSI跌落50以下，就是明顯轉弱訊號。

指數拉回至16,202低點反彈，尚未跌落16,593點頸線3％（16,095點）以下，頸線以上M頭型態未形成，暫化解中期進一步轉弱壓力，不過上檔季線仍扣抵16,652點以上高指數區走低，大盤仍需震盪緩和季線跌勢；指數能突破月線和季線向上，月線和季線轉上揚助漲，成交量放大，月均量回升，9周KD值轉折交叉向上，才是中期轉強，重啟波段漲勢訊號。

台股電子股連動高的費半指數彈回半年線，向月線反彈修正，美超微彈回季線上，輝達向季線反彈，對台股AI類股具正面效應。相對相較輝達曾跌落季線，微軟和AMD跌落半年線弱勢，台股AI股相對強勢，世芯-KY、奇鋐、廣達、金像電、台光電、健鼎、台燿、勤誠、川湖、力旺、信驊、雙鴻等都守在季線或彈上季線，AI類股雖普遍進入中期整理，但並未進一步弱化，世芯-KY、金像電、台燿周一還創高價，較弱勢的緯創和緯穎漲停，AI類股強勢整理或轉強，可減緩大盤修正壓力，區間震盪後築底向上。

低檔16,200點兩度測試都抽腳反彈，上檔季線走低至16,741點，由17,463點和16,920點連線下降線壓力在16,800點上下，大盤短中期暫看16,200點至季線間區間震盪走勢，觀察9周KD值能否低檔轉折交叉向上，如9周KD值和月線都向上，大盤至少有時間波反彈行情，有利選股操作。

操作建議：大盤從8月10日跌落季線後，就在走低季線下調整，但股價在季線或月線以上的相對強勢股不少，還有部份創高價個股，盤面個股表現特色明顯，短期應偏向選股不選市、中期逢回選股操作，留意股價在季線或月線上或9周KD值向上之相對強勢股，題材聚焦AI相關應用（晶圓代工、IP矽智財、散熱、PCB相關等）、伺服器相關（AI用）等，電動車相關、雲端資料中心、光通訊及網通股等。