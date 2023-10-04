致茂：H2業績會比H1好

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量測設備廠致茂（2360）3日舉行法說會，致茂表示，以目前在手訂單來看，下半年營收會比上半年好，然全年營收將少於去年。致茂表示，上半年貢獻主要來自電動車、及儲能設備客戶，下半年主要來自高效能運算（HPC）及AI客戶。

致茂以自有品牌Chroma行銷全球，為精密電子量測儀器、自動化測試系統、智慧製造系統與全方位量測及自動化Turnkey解決方案領導廠商，主要市場應用包括電動車、綠能電池、半導體／IC、光子學、LED、太陽能、平面顯示器、被動元件、自動光學檢測、智慧製造系統與智慧工廠領域。

致茂表示，近兩年來，電力電子測試（Power testing）領域，約近35％～40％來自電動車／儲能設備檢測，20％為與5G相關的基地台、伺服器、Data Center等相關設備產品檢測，10％為LED電子零組件檢測，其它則包括消費電子零組件檢測。

至於近年投入的半導體檢測設備市場，致茂強調，近十年聚焦在幾個項目，包括應用於HPC及AI市場的SoC機台測試系統、精密電子儀器自動測試設備（ATE）等。

2023年為疫後第一年，全球面臨通膨加上利率上升，使得企業對於資本支出更加謹慎，且僅投資於預期有成長潛力的產品如電動車或AI相關產品上，也使得致茂上半年營收獲利主要來自電動車及儲能設備，下半年則主要來自HPC及AI。

致茂看好AI後勢發展，強調AI未來兩年將處於戰國時期，而電動車市場在中美競賽下擴大發展，致茂設備檢測客戶散布全球可望雨露均霑。

致茂第二季營收44.16億元，年減11.7％，上半年營收88.04億元，年減5.67％，稅後純益19.6億元，每股稅後純益（EPS）4.65元。