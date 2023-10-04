東陽處分南京廠資產 獲利1.07億

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大陸今年以來車市表現較不如預期，汽車零件廠重新調整當地布局，東陽（1319）3日代子公司南京東陽公告，處分南京市江寧區的資產與相關附屬設備設施，交易總額人民幣8,450萬元（約合新台幣3.78億元），處分利益人民幣2,400萬元（約合新台幣1.07億元），預計明年入帳。

南京東陽為東陽獨資，主要專攻大陸當地AM（售後維修）汽車零件需求。東陽近年積極整頓集團全球布局，同時大陸轉投資採合資為主要策略方向下，在效益評估下，決定處分南京廠，南京廠今年起已不再生產。

東陽表示，南京東陽資產包括共約7.31萬平方米的土地使用權，及地上三棟共3.25萬平方米的建物與相關附屬設備設施，此次交易後，預計再加上相關後續程序時間，估明年可以入帳。

除南京東陽之外，東陽今年初也同步做成將重慶原兩廠整併為一廠的決議，重慶大江渝強塑料製品公司將辦理清算。東陽於大陸轉投資另有襄陽東陽及福州東陽兩獨資廠，預計也將是接下來檢視重點。

東陽強調，為強化公司營運效益，集團持續不斷進行全球各廠產能的整理整頓，在集團營運政策下，除有部分據點處分資產甚至清算，但看好新能源車趨勢，今年亦同步在大陸增設上海廠、安徽廠及長春綠色智造基地共三座OEM新廠，分別供應特斯拉、大眾及一汽奧迪。

東陽表示，上述三座廠房年產能分別規劃140萬、100萬及110萬台套，其中上海廠已從5月起試量產，三座新廠未來也將成為集團業績成長重要動能。

事實上，大陸車市近一兩年不再如過去有高成長表現，汽車零件廠業績紛已受到影響，也更積極尋求因應之道。隨著對大陸市場看法趨於保守，倉佑（1568）於5月底通過結束大陸產線、出售無錫倉佑100％股權，並轉向馬來西亞設立新廠。

無錫廠為倉佑在大陸唯一製造廠，但多年來皆處於虧損狀態，在處分後，雖短期營收將減少，不過今年可收處分利益貢獻之外，也有助於未來獲利成長。至於大陸既有訂單，倉佑表示，將改由台灣廠直接外銷供應。