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旺季效應 和勤Q4營收拚今年高峰

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精密金屬零件沖壓廠和勤精機（1586）受惠硬碟（HDD）零件訂單回溫、汽車零件出貨穩定攀升，自結9月合併營收2.16億元，月增10.19％、年增14.01％，創下今年新高；前三季累計合併營收16.14億元，年減17.23％。法人表示，在傳統旺季的效應下，樂觀和勤第四季營收將攀今年高峰。

和勤9月兩大業務的營收分別為汽車零件1.80億元、占比83.05％，硬碟機構件0.27億元、占比12.46％。和勤表示，隨著汽車產業進入傳統旺季，加上新訂單逐步增量，9月汽車零件營收創今年單月新高；硬碟客戶庫存水位已低，回補庫存需求升溫，9月硬碟零件營收也創近五個月新高，預期第四季將維持穩定水準。

法人表示，第四季汽車傳統旺季，在既有的電動車與燃油車零件穩定出貨、部分燃油車零件重新報價後訂單回流、重卡零件等新產品量產，和勤新、舊客戶訂單都向上攀升，旺季效應將更加明顯。大陸多地頒布鼓勵購車新規，有利刺激消費，預期對汽車產業有正面助益。

和勤表示，持續深耕客戶，爭取更多品項訂單，包括美系電動車廠、韓日系車廠、汽車零件供應領導商麥格納、博格華納，及重卡變速箱供應廠等，預計明年第一季起將有更多零件品項出貨，對營收將有明顯貢獻。

此外，大陸新能源車市場也是和勤明年的成長重點，其中新能源車發動機定子、轉子零件已打入大陸車廠供應鏈。

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