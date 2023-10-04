亞果 明年成長動能強

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亞果（7566）今年仍處開發投資年，營收雖仍偏弱，但因台南安平遊艇城第二期的度假中心46戶已完銷，預定明年第一季末完工交屋，將激勵明年營收大躍進。

亞果遊艇總經理唐玉書3日表示，由於安平遊艇城第二期的新會所明年第一季將啟用，第一期完工並使用中的舊遊艇會所、商店街，將對外招商，引進特色商店，成為安平遊艇城的進駐店家。

她表示，亞果台南安平遊艇城第二期的會員會所，預定明年2月啟用，度假中心、遊艇Villa可望在明年3月底完工交屋。

唐玉書表示，亞果台南安平遊艇城開發已經邁入第三期，亞果遊艇集團與新加坡悅榕集團攜手打造台灣首座國際遊艇港酒店－安平港悅椿度假酒店，已於8月15日動土，第四期的公寓式酒店、商辦目前正在規劃中。

亞果今年前八月營收2.09億元、年減25.12％，法人指出，主要亞果目前仍處投資開發階段，導致今年營收動能偏弱。不過明年起亞果營收將躍進，主要來自第二期會員度假中心46戶住房完銷，以平均每戶750萬元推估，明年3月底交屋後，4月起亞果可認列營收將超過3億元。

法人說，亞果明年光是認列會員度假中心，營收就可挑戰去年的3.56億元歷史新高，如果再加上已售的1戶遊艇Villa，明年營收勢必再創新高。