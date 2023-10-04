基泰 外資大買放量漲停

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基泰（2538）受惠於基泰忠孝大樓可能成交題材，加上外資大舉買超，3日價量齊揚，終場攻上漲停板15.95元，回補跳空缺口，成交量逾1.73萬張，其中外資買超4,127張。

基泰前八月營收年增5.34％至2.63億元。「基泰大直」工安意外之後，連同「基泰大安」、「基泰磺溪」及「基泰碧湖」共四案被勒令停工中，恐遞延未來完工挹注時程，至於「基泰建中」則剛取得使照，接下來交屋入帳是否順利，值得觀察。「基泰忠孝」商辦大樓兩年前流標之後最近董事會重啟銷售，為牽動下波業績成長動能的觀察重點。