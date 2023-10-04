波力-KY 逆勢揚站上均線

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波力-KY（8467）3日買盤歸隊布局，股價逆勢走揚，終結連六黑，早盤直奔漲停價90元鎖住，拉出紅K棒，並站上短中長期均線之上，成交量1,176張，為前一日的5.3倍。後續是否能重啟多頭，仍看量能是否維持。

波力前七月獲利為.93億元、年減31％，每股純益約3.77元。近期積極介入航太領域，已經打入多家供應鏈，法國空巴訂單最快年底開始出貨，明年貢獻營收。歐美客戶新單也已經展開量產前準備工作，可望成為明年重要成長動能；冰上曲棍球部分，今年整體銷量以及營收估將較去年小幅下滑。