錼創大舉擴產 明年拚損平

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錼創科技（6854）董事長李允立3日表示，錼創已經接獲二至三個量產訂單，加上樣品的量也不小，訂單湧入之下，目前需求已經大於產能50％，因應量產單的需求，錼創將擴產50％以上，2024年挑戰全年損平。

李允立昨日受訪時表示，錼創已經接獲二至三個量產訂單，加上現在樣品（Sample）的量也都不小，MicroLED的需求已經大於產能50％，錼創希望擴產50％以上承接這些訂單，由於訂單湧入、客戶增加，生產的多樣性變高，對已經滿載的生產線形成挑戰，公司因此改組，在生產面上拔擢年輕人上位，包含二位總經理級，一位副董事長，賦予生產重任，以應對2024年更多客戶的加入。

李允立持續看好MicroLED在汽車上的應用，錼創將於2024年元月CES（消費電子展）上與車廠、Tier 1汽車零配件廠聯合參展，目前與歐、美車廠也都有合作，不過，汽車MicroLED要上線生產預計落在2026年至2027年。

李允立再次強調，以錼創目前的狀況，只要不投入資本支出，隨時可以繳出損平成績單，但是這幾年會衝得很快，不斷擴產、投入設備之下，擴大產能基礎、衝刺營收比損平重要，但內部仍然設定2024年全年達損平目標。

錼創目前月產能達1,500片至2,000片（約當6吋晶圓），且下半年均維持滿載狀態，公司計劃募資擴產，並已獲得董事認同。

另據外電媒體報導，錼創擴產目標指向每月1萬片（約當6吋），比較目前的產能規模，呈現數倍成長。

錼創單月營收已連二個月繳年、月雙增營收成績單，7月、8月營收連續二個月刷新營收新高紀錄，上季營收欲小不易。

錼創與台北W飯店3日攜手呈現MicroLED互動裝置藝術「To Light You Fade」，該裝置藝術由RAMDOM國際設計公司操刀，錼創運用環保、高可靠性的MicroLED取代原本OLED材料，並將2,688片MicroLED燈板巧妙拼接，重新演繹這件當代藝術作品，整個裝置容納逾4,000萬顆MicroLED，錼創採用極微小尺寸的MicroLED作為發光材料，將千萬顆MicroLED匯整於燈板上，形成細緻且輕薄的面光源，使得打造出的「To Light You Fade」能展現出優美靜態的鏡面光澤及動態漸層光影。