精測9月業績微增 本季回溫

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測試介面廠中華精測（6510）9月營收2.16億元，較上月增加4.15％，第三季營收6.92億元，較上季衰退6.98％，也較去年同期衰退43.62％，展望未來，中華精測表示，AI相關晶片高速測試需求增溫，將扮演明年景氣復甦關鍵動能，該公司將以All In House優勢順應各類客戶調整步伐，迎接AI半導體新時代商機。

中華精測9月營收為2.16億元，較上月增加4.15％，較去年同期減少52.02％。今年第三季營收為6.92億元，較上季衰退6.98％，也較去年同期衰退43.62％，累計中華精測今年前三季營收為21.11億元，較去年同期衰退34.87％。

中華精測表示，今年第三季受到客戶端產品策略急轉調整，公司業績受到新案遞遲，舊案需求減少影響，單月營收在8月落底，9月恢復成長。

9月受惠於智慧型手機應用處理器（AP）相關探針卡訂單挹注的帶動，目前終端智慧型手機陸續發表新機，為產業第四季旺季帶來拉貨動能，也帶動精測營運緩和復甦。

中華精測日前在台北國際半導體展上發表極短探針解決方案，著眼於AI相關晶片所採用的次世代封裝技術的測試需求，該項高速測試探針卡解決方案，受惠於112Gbps（主頻28GHz）的PAM4技術躍升為AI資料中心的次世代高速傳輸規格，已獲HPC相關晶片客戶青睞之外，依據最新產品測試結果顯示，基於中華精測自主智慧設計系統匹配出最適材料，所生產的探針卡不但通過車用晶片高低溫測試，而且單針通過CCC測試達1.5安培，完美符合車用高速晶片測試要求，為該公司拓展AI半導體商機帶來希望。

該公司表示，現階段AI晶片應用以雲端為主，對營收貢獻度仍低，從今年前三季的營收成果來看，全年恐呈現年衰退，且公司持續投資研發未來性產品，因此今年獲利將相對辛苦，預料新測試方案陸續放量後，明年營運成績審慎樂觀。