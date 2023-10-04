證交所WIW論壇 聚焦

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臺灣證券交易所攜手周邊單位等合辦「2023世界投資者週聯合論壇」，5日下午場論壇由證交所策劃，將邀請研究智庫、學術界和業界專家學者，討論碳權、永續淨零轉型、數位科技潮流及產業創新實力，幫助企業和投資人掌握趨勢，並了解資本市場提供的支持和助力。

配合國際金融界盛事「世界投資者週（WIW）」本周起舉行，證交所與其他周邊單位及投資理財領域專業協會，也積極響應此全球性活動，攜手合辦「2023世界投資者週聯合論壇」，預計10月2日至6日總計超過40場演講及座談。

首先，2日於台灣金融研訓院開幕，邀請總統府秘書長林佳龍、金管會主秘蔡福隆等出席，期許藉本次論壇共同拓展大眾對於投資理財的正確認知，提升投資人韌性應變力、金融數位力及永續創新力。

證交所總經理簡立忠於開幕後聯合記者會表示，證交所歷年均響應WIW活動，例如至校園辦理金融教育講座，協助年輕學子建立投資觀念，加強風險意識，提升對投資人教育和金融知識普及的重視。今年擴大與其他周邊單位及投資理財相關協會合辦為期五日的論壇，涵蓋議題廣泛而全面，且實體和線上同步進行，相信能發揮綜效，擴大宣導效益。

證交所副總陳麗卿於「如何持續強化投資人保護與防詐」座談會中，暢談公司治理對投資人保護的重要性。陳麗卿指出，良好的公司治理能協助企業管理運作，提供有效監督機制，促進企業兼顧股東等利害關係人權益，對投資人保護具積極意義。臺灣從以前的「公司治理藍圖」，到現在的「上市櫃公司永續發展行動方案」，都與保護投資人息息相關。

她說，其中，「深化企業永續治理文化」要求公司設置獨立董事、審計委員會、公司治理主管等，期強化公司內部結構設計和監督，防止經營層舞弊或濫權；「精進永續資訊揭露」，則包含要求編製永續報告書，提升非財務資訊透明度，使市場發揮監督效能。

陳麗卿表示，另為增進資訊可比性，證交所新推出一站式服務網站「ESG InfoHub」，整合上市公司ESG資訊，並利於查詢ESG商品、溫室氣體盤查等，未來將建置永續報告書產製平台，協助減輕ESG資訊揭露成本。「強化利害關係人溝通」措施則包括採行電子投票、逐步調降每日股東會家數上限等，以增進投資人參與並發揮外部股東的監督力量。