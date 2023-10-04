高球桿頭四雄 迎Q4旺季

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高球桿頭代工四雄近五季營收

在庫存逐步消化之後，因高爾夫運動熱潮未減，為了明年2月新品鋪貨的強勁需求，國內高爾夫球桿頭代工四雄今年第四季確定喜迎旺季，營收最少勝過前兩季，鉅明（8928）甚至有機會趕上去年第四季高峰。

明安（8938）雖少掉發生工安事件的子公司明揚（8420）的合併收入，第四季仍將直追第一季。

明安總經理周益男表示，下游客戶因應明年2月的新品鋪貨，今年8、9月就已陸續下單，明安也滿載生產，目前看來影響第四季營收只有兩個變數，一是大陸十一長假，可能會讓10月的出貨遞延，另一就是少了子公司明揚第四季的合併收入貢獻。

他說，明揚去年營收35.98億元，占明安合併營收比重約16.79％，不過因明安訂單滿載，扣除明揚的部分，今年第四季合併營收仍將有機會站上全年最高季度，但無法超越去年第四季的歷史新高。

以TailorMade為主力客戶的鉅明，業績表現將更強勁。鉅明發言人顏志憲指出，由於下游客戶庫存逐漸調整降低，第四季訂單以新品為主，產能已滿載，若能夠順利生產、出貨，第四季將是今年最好的季度，單季營收甚至有機會挑戰去年第四季11.43億元的歷史新高。

受惠疫情驅動高爾夫運動熱潮，2021、2022年連續兩年高球桿頭代工四雄業績噴發，但因下游庫存去化，導致今年回到淡季和旺季明顯的軌道，四雄營運今年第一季開始走下坡，至第三季仍處打底階段。

高球桿頭代工龍頭復盛發言人許廷儀表示，過去兩年訂單能見度可達四至六個月，目前大約是二至三個月，復盛第四季的新品訂單已陸續接單、生產，第四季出貨「將會明顯變好！」以在手訂單來看，營收應可季增20％到40％。他說，第四季將勝第三季與第二季，也有機會超越第一季。