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美國聯準會（Fed）放鷹為了繼續遏止通膨、美國政府暫時躲過關門命運，持續推升公債殖利率，衝擊對利率敏感的公共事業類股，能源類股也隨油價走軟。然而，罷工浪潮未息，底特律賭場工人將加入汽車工人大罷工，新一波罷工蠢蠢欲動。

台指期3日開低走低，終場下跌144點收16,412點，期現貨逆價差擴大至42.34點。

周一隨著美國政府暫時躲過關門命運，加上ISM公布9月製造業PMI數據改善，推升美國公債殖利率跳漲，另外，Fed理事Bowman發表鷹派談話，可能有必要進一步升息，美股四大指數漲跌互見。

台股加權指數3日以下跌37點跳空開出，隨即陷入多空拉鋸，盤面上台積電、鴻海、聯電等主要權值股紛紛走弱，航運、鋼鐵等傳產族群同樣表現不佳，儘管聯發科逆勢勁揚3.62％，帶動瑞昱、創意、力旺漲幅介於1％至2％，隨著AI族群尾盤下殺，牽動大盤跌點擴大，終場加權指數下跌102.97點收16,454.34點。

永豐期貨指出，台股收長上影線黑K並且呈現量縮震盪，再度失守半年線，顯示上檔仍面臨季線、月線下彎影響反彈空間，後續將持續觀察短期均線支撐力道。

期現貨價差方面，台指期逆價差擴至42.34點，電子期逆價差擴至2.49點，金融期轉為逆價差3.42點。在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,320口至5,735口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加2,825口至9,837口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單增加6,441口至14,085口。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,000點，賣權未平倉最大量集中在16,000點。全月未平倉比（put/call ratio）由1.13降至0.98，VIX指數上漲0.98至14.97，整體選擇權籌碼面偏空。