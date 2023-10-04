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美國9月ISM製造業指數49，優於市場預期47.7及前值47.6，加上聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）指出，美通膨確實回落，但可能需要多次升息才能把通膨降至央行的目標。消息帶動美國2年期及10年期公債殖利率分別走高至5.112％及4.767％，美元指數期貨亦上揚至106.73，美股漲跌互見，市場聚焦周五的非農就業數據，華爾街估計增幅為16.3萬個就業崗位，低於8月的18.7萬。美國經濟數據依然強勁，利多提振市場信心，市場風險情緒降溫，投資人宜樂觀看待後續航運需求。

至於技術面，航運指數現貨在8月16日見低點後，形態學上仍然在低檔震盪、反覆打底，未來只要沒有再次破底，下方應有支撐，投資人可觀察技術面順勢操作。最後提醒，期貨交易方向性策略仍屬於較具風險的投資策略，投資人仍宜搭配停損停利，嚴格控制投資部位之下檔風險。

期交所去年6月27日上市航運期貨，航運期貨標的為證交所航運類股指數，成份股涵蓋海運、空運及陸運等不同行業，包括長榮、長榮航、華航及台灣高鐵等，為衡量航運類股表現主要參考指標。其中貨櫃三雄占比達6成以上，因此貨櫃航運類股對航運指數期貨影響較為明顯。（富邦期貨分析師曹富凱提供，黃彥宏整理）