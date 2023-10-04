動能旺 M31、雙鴻權證點火

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高價股近期在股王爭霸戰、IC設計龍頭聯發科（2454）點火帶動下，行情有加溫跡象，研究機構看好高價股動能，金控旗下研究機構維持M31（6643）「買進」投資評等，凱基投顧點出雙鴻（3324）明年正向展望不變，同樣給予「買進」投資評等。

金控旗下投顧研究機構指出，M31的2023年主要成長來自新增台灣、北美大型晶圓代工新平台開發、製程持續往16奈米製程以下推升、車用平台新案導入等，尤其公司在大客戶基礎元件IP（Foundation IP）委外開發由特殊製程轉進FinFET具指標性意義，目前占晶圓代工授權金貢獻達21％。

車用相關IP亦為新動能，法人指出，M31取得歐美日韓一線車用晶片廠設計定案，並且有5奈米導入自動駕駛；預估2021～2026年高速傳輸介面IP產業年複合成長18％，加上北美客戶新訂單、FinFET、車用發酵，費用增幅將逐年收斂，可望發揮更大營運槓桿效益。

雙鴻7、8月營收皆月增，法人指出，其第三季營收將超前共識，將第三季營收預估上調至季增34％、年增4％，反映伺服器與顯卡／主機板營收優於預期，而AI伺服器中，水冷板出貨放量亦為成長動能。儘管通用型伺服器需求仍疲軟，但受惠近期H100 GPU供給轉佳，帶動AI伺服器需求持續成長；顯卡供應鏈第三季也看到需求回升，且動能將持續至第四季初。

凱基投顧預估，雙鴻顯卡與伺服器之營收比重將分別從第二季的21％、23％，季增至第三季的約25％。由於產品組合優化，加上液冷營收與新平台營收貢獻上揚，以及匯兌較有利，預估第三季毛利率將季增至22.5％，營收規模較大，亦將推升第三季與第四季的營業利益率。