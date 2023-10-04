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東陽、百和有潛利 法人青睞

傳產股的汽車零組件東陽及以三鉤牌粘扣帶行銷全球的百和近期獲得法人青睞給予買進報告。圖為示意圖。圖／本報資料照片
傳產股的汽車零組件東陽及以三鉤牌粘扣帶行銷全球的百和近期獲得法人青睞給予買進報告。圖為示意圖。圖／本報資料照片

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東陽、百和熱門權證
東陽、百和熱門權證

傳產股的汽車零組件東陽（1319）及以三鉤牌粘扣帶行銷全球的百和（9938）近期獲得法人青睞給予買進報告。

第三季為東陽的AM傳統營收淡季，往年AM營收都會季減3～5％，不過今年情況較為特殊，主因去年疫情缺晶片導致北美二手車需求大，二手車較少運送往南半球，但隨次疫情緩解後，大量二手車往南半球送，第三季AM稼動率維持9成以上，第三季淡季不淡，東陽今年營收成長有望優於公司展望，預估今年營收將年增6～8％，其中AM全年營收有望年增超過10％以上，法人估計今年每股稅後純益（EPS）將高達4.8元。

展望2024年，車險賠付範圍擴大至AM鈑金件加上原有的AM塑膠件採用率持續提升，2024年AM營收有望保持年增雙位數，加上大陸轉投資事業改善，預期2024年業績仍能穩健增長，法人估東陽2024年EPS達5元。

百和8月營收大幅跳升12.72億元，月增22.85％，但年減13.84％，衰退幅度收斂，法人表示，百和已經擺脫谷底，9月為是下半年最旺的一個月。

百和從今年第三季起，營運開始轉進復甦階段，下半年品牌客戶庫存去化接近尾聲，訂單將穩步復甦向上。在品牌客戶訂單回溫、稼動率提升下，帶動百和毛利率回升，法人估計今年EPS將達EPS 2.5元，2024年EPS將達4.75元，目前本益比為偏低，給買進評等，目標價66.6元。

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