東陽、百和有潛利 法人青睞

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傳產股的汽車零組件東陽（1319）及以三鉤牌粘扣帶行銷全球的百和（9938）近期獲得法人青睞給予買進報告。

第三季為東陽的AM傳統營收淡季，往年AM營收都會季減3～5％，不過今年情況較為特殊，主因去年疫情缺晶片導致北美二手車需求大，二手車較少運送往南半球，但隨次疫情緩解後，大量二手車往南半球送，第三季AM稼動率維持9成以上，第三季淡季不淡，東陽今年營收成長有望優於公司展望，預估今年營收將年增6～8％，其中AM全年營收有望年增超過10％以上，法人估計今年每股稅後純益（EPS）將高達4.8元。

展望2024年，車險賠付範圍擴大至AM鈑金件加上原有的AM塑膠件採用率持續提升，2024年AM營收有望保持年增雙位數，加上大陸轉投資事業改善，預期2024年業績仍能穩健增長，法人估東陽2024年EPS達5元。

百和8月營收大幅跳升12.72億元，月增22.85％，但年減13.84％，衰退幅度收斂，法人表示，百和已經擺脫谷底，9月為是下半年最旺的一個月。

百和從今年第三季起，營運開始轉進復甦階段，下半年品牌客戶庫存去化接近尾聲，訂單將穩步復甦向上。在品牌客戶訂單回溫、稼動率提升下，帶動百和毛利率回升，法人估計今年EPS將達EPS 2.5元，2024年EPS將達4.75元，目前本益比為偏低，給買進評等，目標價66.6元。