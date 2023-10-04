高息ETF弱中透強 台股亮點

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9月以來高股息ETF報酬及追蹤誤差表現

台股9月量縮震盪走低，失守月、季線支撐，但部分台股高股息ETF弱中透強仍上漲，吸引資金轉進帶動成交量熱絡，規模逆勢成長，成為台股交易市場的亮點之一。

復華台灣科技優息ETF經理人許忠成表示，聯準會9月利率決策會議後，市場解讀Fed立場較之前鷹派，導致股市以下跌反應，再加上公債殖利率再度彈升，壓抑股市上漲動能。但研判此次行情調整，並非基本面惡化，近期市場回跌，反而提供投資人逢低布局2024年基本面改善、企業獲利成長投資機會，建議可透過一籃子股票布局的台股ETF，掌握各產業復甦及類股輪動的漲升機會。

兆豐龍頭等權重ETF研究團隊分析，預計今年第四季景氣對策訊號將轉為黃藍燈，擺脫衰退景氣之下，預估台灣明年經濟成長率將可達3％，高於全球平均的2.7％以及其他主要國家表現；在國際資金提前布局隔年展望較佳區域的慣例之下，台股在今年底前將震盪走高的機率不小。

大華優利高填息30經理人鄭翰紘指出，股市有句話說「藍燈買股票，紅燈數鈔票」，建議投資人可伺機進場台股，順應景氣循環調整投資策略。根據預估，台灣加權指數今年第四季每股營收年增率可望接近3成。即使目前全球股市近期動盪不安，但預期台灣股市基本面仍穩健且持續成長，適合長線投資人逐漸進場布局。

中信成長高股息經理人張圭慧認為，聚焦成長性潛力產業，包括半導體、電子零組件、電腦及周邊設備及紡織纖維等產業，有利一次掌握潛力產業及個股的成長趨勢。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志強調，最佳的高息ETF的選股，要同時兼具營運成長以及股息收益，精準高息策略以實際宣告股利為篩選條件之一，非預估或歷史股利，且成份股依照股利率加權，輔以流動量指標調整權重，以兼具高股息、獲利能力及流動性的股票投資組合績效表現，最重要的是選股邏輯要重視企業的獲利成長率。