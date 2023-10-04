台股中小型基金 定期定額穩穩賺

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台股中小型基金近一年定期定額報酬率前十強

近期台股震盪整理，想進場又擔憂會不會買在高點。理財專家建議，可善用長期投資神器，即定期定額，不僅能降低投資成本，還不易被股市震盪甩出車外，以中小型股來說，這一類股票具備高本益比、高波動、高爆發力的特色，能夠讓定期定額策略發揮最大功效。

根據晨星統計至8月底的數據，台股中小型基金近一年定期定額報酬率平均在29.48％，但加權指數近一年定期定額報酬率只有個位數，電子指數報酬率也僅有15.78％。統一中小基金經理人陳之硯表示，短線上台股預計將跟隨美股持續震盪，大盤上行空間有限，此時選股會是績效的關鍵。基金布局將著重具備三大特色的族群，包括下半年基本面有上修機會、訂單能見度高且長線成長趨勢明確。以產業能見度最高的AI為例，隨晶片供應逐步恢復，AI伺服器預計將在年底前陸續出貨，帶動供應鏈營收快速上升，有望持續獲得資金青睞。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出，最新公布的台灣8月外銷訂單460.4億美元，年減15.7％，為連續第12個月負成長，跌幅較7月的12％再擴大，終端電子產品需求仍然疲弱，供應鏈持續調整庫存。但進入第四季後預料在季報過後指數將慢慢往上走，本周進入中秋連假，回顧過往中秋節後台股表現，假期後一周平均漲幅1.38％，上漲機率達7成5，且台股目前評價面已來到相對合理水位，加上美股第四季獲利表現有望由負翻正，對於提振台股投資情緒有正面幫助。

安聯投信台股團隊強調，聯準會最新利率決策會議無調升聯邦基準利率，但利率應會維持於相對高位較久。當前利率情勢以及預期落差調整，加上現階段處於各項資訊的空窗期，台股短中期內相對承壓，市場也在等待更多新消息，仍看好AI、綠電及工具機等較明確的主題產業。