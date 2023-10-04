德英秒晶亮 金鳳凰國際獨家代理

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以臺灣原生植物研究開發作為醫藥主軸的德英生技（4911），全新開發出「秒晶亮」護眼保健食品，由於該產品結合全球獨家專利水溶性茄果成份，並在PIC/S GMP藥廠下高規格監製，吸引多家保健產品通路商尋求合作；日前由知名保健產品通路商震達集團旗下金鳳凰國際拔得頭籌，取得台灣獨家代理銷售合約。

該公司董事長郭國華表示，近幾年3C產品及智慧型手機量能快速成長，雖帶來獲得資訊的便利性，但因過度使用也間接造成眼睛的諸多不良影響，漸而影響生活行為，因此德英生技研發出各年齡層均可使用的「秒晶亮」護眼保健食品，該保健產品係結合全球獨家專利水溶性茄果成份，獨家技術萃取枸杞多醣體及高吸收率的白藜蘆醇等幾十多種植萃天然、安全無負擔的配方，讓使用者速效晶亮有感。

郭國華接著指出，優質的保健產品也需要優秀的產品行銷團隊，該產品一曝光即吸引多家通路商前來洽詢合作機會，在幾經篩選後，選擇由國內在保健產品行銷有深厚基礎的震達國際旗下事業金鳳凰國際。

事實上，金鳳凰國際擁有強大的多方經營模式，包含開架、線上及媒體行銷等，都將實質的拓展到需求端，共創德英、金鳳凰及使用者三贏新局面，誠摯希望「秒晶亮」，能帶給國人視野晶亮每一天。