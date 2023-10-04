金屬中心啟用航太科技產業發展處

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近來航太產業具高度複雜及整合技術，政府將其納入「5+2產業創新」及「六大核心戰略產業」之重要推動項目，金屬中心積極持續提供航太產業服務，推動國內業者升級轉型，為擴大產業服務量能，落實我國航太科技發展，特成立「航太科技產業發展處」，並於10月3日舉辦揭牌典禮。

經濟部林全能次長致詞表示，政府近年來積極推動國機國造、F16維修中心及無人機產業發展，金屬中心長期擔任經濟部智庫，透過以軍帶民模式協助航太產業發展，並且輔導業者建立軍民通用關鍵技術，達到產業落地的實質效果，期許金屬中心未來擴大集中相關資源，持續完備國內航太供應鏈體系能量。

立法委員邱志偉指出，國防與航太是臺灣未來需求強勁的內需產業，關鍵技術研發金屬中心責無旁貸，配合政府積極推動國機國造發展，金屬中心有絕佳的發揮空間，在航太及國防的關鍵零組件、發動機等，要投入更多的研究及技術開發，並輔導業者打入市場，以利產業聚集及發展。

金屬中心董事長林仁益表示，該中心一直以來擔任經濟部推動航太產業發展的重要幕僚角色，主要任務包括建構航太關鍵系統與製造維修供應鏈體系，協助國內業者運用研發補助以及工業合作等政府資源，籌建航太關鍵技術，爭取國內外的市場商機。

此外該公司並配合政府政策，在國防航空部分，推動業者參與高教機國機國造、F16型機維修中心等計畫，更協助無人機產業發展，推動業者參與國防部軍用商規無人機計畫，太空產業發展部分，則配合蔡總統宣示進軍太空產業，如今「航太科技產業發展處」的成立即為展示金屬中心航太技術輔導量能最佳見證。