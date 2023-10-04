印度大選行情 股市續戰新高

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印度股票基金績效表現

美國聯準會（Fed）升息近尾聲，預期資金將湧入亞洲市場，其中印度股市第三季漲多回檔整理後，預計第四季續漲機率大，投信法人表示，印度指數創新高後回落到季線，近期重啟漲勢，第四季各項經濟數據續強，總理大選明年登場，相關政策利多、經濟走勢都將牽動印度股市的表現，續創新高可期。

瀚亞印度基金經理人林庭樟指出，歷史經驗顯示，接近總理大選時，印股都有明顯向上的激勵效應，同期間相對其他新興國家走勢也特別強勁；考量本身穩定的政經轉換經驗與政治對資金的吸引力，建議把握拉回或波動，增加對印度基金的配置。

群益印度中小基金經理人林光佑認為，近期國際不確定性干擾，印度股市波動整理，但強勁的經濟基本面與資金流支持，今年來表現在國際股市中屬相對亮眼，整體多頭格局未被打破。後市因基本面動能強勁，製造業與服務業PMI持續維持在擴張水準之上，通膨可控降低央行升息壓力，加上企業財報表現優於預期，且官方持續透過政策措施來促進產業發展，透過更佳友善的經商環境吸引外資進駐，皆有助為後續經濟成長增添續航動能，股市表現仍值得期待。

野村投信分析，印度正展現經濟韌性與活力，在全球經濟逆風下，不僅PMI持續上揚，經濟學家調查持續顯示印度經濟衰退機率始終為零，反映印度經濟的韌性與活力，官方持續推動產經政策，可望為經濟與產業發展續添動能，企業獲利呈現向上成長趨勢，皆有利於股市表現。

目前MSCI印度指數預估今年本益比為23.5倍，略高於五年均值的22.9倍，高成長與通膨趨緩的經濟基本面支撐，預料動能十足，後市表現具有想像空間。統計過去十年間周報酬數據，印股與MSCI全球指數相關係數為0.668，與國際股市連動度並不算高，建議視風險承受度，利用印度與全球較低關聯性達到分散風險效果，單筆搭配定期定額長期參與長線高速成長的印度投資契機。