陸股短線利空不少 審慎操作

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儘管陸股因十一長假休市中，但中秋節休市前，恆大集團旗下三檔股票在香港暫時交易，埋下十一長假後不安情緒。投信法人表示，陸股短期利空不少，但最大利多是價格低，投資陸股只能用時間換空間。

陸股是今年少數不見反彈的股市，表現相對較差，使得A股基金中幾乎都沒有好表現，前九個月A股基金唯一正報酬率只有一檔。永豐滬深300紅利指數基金經理人林永祥指出，由於恆大事件未完待續，大陸國內目前消費信心低迷加上房地產市場仍有待復甦，且大陸今年經濟恢復確實不如預期，但大陸官方也採取一系列措施，包括印花稅減半、收緊IPO節奏、限制大股東減持等政策，來提振市場信心。在政府一系列的救市政策有望改善經濟體質，讓陸股漸漸築底，中長期仍可保持樂觀。

富達國際表示，缺乏消費信心是大陸經濟疫後復甦的障礙，部分基於多年防疫封禁措施構成的心理因素，另一方面，房地產等關鍵產業對消費信心也極具影響，當消費者大部分財富被鎖在房地產市場，同時也抑制其他消費。為重振房地產，大陸降低部分購房和貸款限制。儘管大陸不會推出大規模刺激措施，但這些提振消費信心的舉措，將有利市場表現，尤其服務業將成為焦點且值得注意的是，陸股目前股價相對全球市場已接近歷史低點。

先機亞太股票入息基金投資團隊認為，短期來看，隨經濟成長放緩和通貨緊縮的到來，大陸在海外的信心與國內的困境形成鮮明對比。儘管大陸在海外表現出清醒的信心，對陸股後市仍樂觀，但大陸內部各項一切進行的情況似乎都不太順利。對於陸股投資，部分法人建議，短期應謹慎看待，不宜太過躁進。