日股Q4靚 漲勢還沒到滿足點

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日股基金今年來績效前十強

日股表現佳，前九月日經225指數漲幅逾22％，即使9月下半月出現漲多回檔，但多家法人第四季投資展望，日股仍是點名最看好標的之一，利多還未發酵完畢，日股漲勢還未到滿足點。

富達國際認為，日本銀行股獲利開始出現雙位數增長，且股價受惠於利率向上預期，將有更大成長空間，但短期阻力不容忽視，全球需求疲弱使日本出口在7月出現兩年多來首次跌幅，部分投資人已於近日獲利出場。

瀚亞投信產品投資策略部主管黃韻潔表示，日股還存在著許多大小利多可支撐持續走高，第四季將進入消費旺季，有望激勵日股再突破前波高點。第四季開始利多可期待，包括大陸旅客尚未回流，疫情前陸客消費金額占3成，目前陸客消費金額只有占1成3，後續消費效益可期，企業改革效益可持續到2026年。

因日本證券交易所提出「企業財務重整計畫」，若未達標的企業恐有下市危機。目前已有提交或擬提交的大型企業占比只有3成，中型股提交計畫更少，只要日本企業獲利再提升，即有支撐日股向上的動能。

黃韻潔指出，除日本企業重整計畫外，短期10月底至11月初財報公布周，若日企財報佳，對日股再上升也有相當大助益。日本政府將於明年1月推NISA（新型個人儲蓄帳戶），以「免稅」等重要措施來鼓勵民眾將儲蓄轉向股市投資，目前日本民眾放在現金超過50％，但放在股市只有11％，可望為日股帶來更多資金。

兆豐日本優勢多重資產基金研究團隊分析，日本最近強勁的工資上漲與物價調漲範圍擴大後，終於有望擺脫25年來的通縮，內閣府發布經濟與財政政策年報，去年春季以來，日本的物價和工資上漲範圍不斷擴大。這些變化顯示日本經濟的25年抗通縮之戰，正抵達轉折點，有機會擺脫通縮這個事實。且進入日圓低檔紅利期，帶動製造業加速回流、企業普遍加薪並推升消費，再連帶促進企業獲利成長的良性循環。