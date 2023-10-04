多元資產配置 降低投資風險

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組合平衡型基金績效

美國聯準會對經濟預期明顯轉趨樂觀，加上核心PCE下降，過去鴿中帶鷹的貨幣立場有所軟化，意味美國通膨正如預期回到正軌，未來利率再往上的空間有限，但觀察風險仍存，可藉由多元資產平衡配置，以降低投資波動度。

日盛目標收益組合基金研究團隊表示，現在環境有利股市多頭續行，但預期明年降息的幅度也不大、且時點往後推移，明年經濟將緩步復甦。整體來看，由於市場風險仍在，投資人可透過組合平衡型基金採用多元化資產配置以降低風險參與度。

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭指出，主要國家第三季開始總體數據已看到明顯下行，製造業需求尚未明顯復甦，而先前維持強韌的服務業也看到下滑的跡象，歐洲尤其明顯。市場預期下半年經濟軟著陸，但短期數據會較明顯波動，須留意大陸經濟困境對全球的擴散效應。短線市場雜訊較多，大盤震盪盤整居多，建議布局多元資產組合型基金，藉由股債彈性配置，發揮分散風險、降低波動度的優勢。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人陶德．布萊頓認為，在高利率對企業獲利影響仍不明朗下，對股票部位的選股能力是一大挑戰，判斷今年來表現落後但具備較高股利特性的金融、醫療、公用事業、能源等類股可望吸引資金青睞。

野村投信投資策略部副總經理張繼文強調，固定收益資產長線上漲價值相當明確，隨各國央行將在明年降息，透過針對相關標的配置，以獲取較高殖利率和資本利得的投資機會。經去年通膨上揚及快速升息的衝擊後，美國投資級公司債的均價約在90美元，且相較十年均值折價約14％，具備合理的長期資本利得空間。

整體來看，股債平衡投資策略，受到景氣波動的影響性較小，無須刻意擇時即能進場布局，資產配置中，若採股債平衡布局策略，不僅能突破資產配置盲點，更能分散利率變化所帶來的風險，提高投資效率，掌握報酬，建議投資人靠攏於多元分散布局的美國平衡型基金，防禦市場波動之時又可掌握類股輪動機會。