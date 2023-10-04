第一金影響力投資多重資產基金 來了

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聯合國2015年推出改變世界的永續發展目標（SDGs），透過全球合作希望在2030年達成17個SDGs，確保經濟成長、社會融合與環境永續。

第一金投信挑選符合聯合國SDGs以環境或社會為導向的永續投資主題相關股票與債券，推動台灣首檔影響力投資多重資產基金發行，對應全球挑戰與全球永續發展動力，第一金投信接軌國際資產管理新趨勢，全面啟動善經濟循環。

第一金全球永續影響力投資多重資產基金即將在11月發行，根據全球影響力投資聯盟（GIIN）的定義，影響力投資是指為社會及環境問題，提供解決方案，並創造正向、可衡量的影響力，同時帶動影響力超額報酬。第一金投信強調，影響力投資是永續投資中同時追求投資報酬及社會效益的實現，也就是創造地球會永續、企業能獲利、投資有回報的三贏局面。

第一金全球永續影響力投資多重資產基金經理人李艾倫指出，全新概念的影響力投資基金，更採取高標準、嚴格投資流程，除訂定有排除政策，將不符合產品永續篩選條件、環保篩選條件、人權篩選條件、有社會重大爭議事件、遭檢調調查等，例如將軍火、賭博、色情、違反社會責任，以及違反聯合國全球盟約等爭議性產業與標的排除於投資清單之外；同時將以SDGs的實質貢獻度，作為投資評量標準的首道關卡。

聯合國貿易發展委員會估計，若全球要在2030年達到永續發展目標，預估每年投入的金額在5兆～7兆美元，2015年至2020年的年度產業投資缺口約2.5兆美元，不過受到疫情影響，2021年至2030年的產業投資缺口約4.2兆美元，在全球投入實現永續目標的努力下，預期未來幾年達成永續發展目標的投資速度與金額將加快且加大。

全球致力2030年聯合國SDGs，同時也創造轉型與創新商機。李艾倫說明，第一金全球永續影響力投資多重資產基金依循影響力投資「義利兼顧」的目標，區分為「愛護地球」與「富裕人生」兩大面向，鎖定能源轉型、永續產業、資源效率、健康福祉、普惠包容，及賦能平權等六大主題，同時分別連結SDGs的前15項目標。