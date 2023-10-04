台灣多重資產基金 長線布局

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台股8月開啟中期修正模式，受惠景氣逐漸脫離谷底，及進入傳統電子旺季，市場對台股第四季行情審慎樂觀，基於下檔保護及掌握長線台股利基，投資組合可同時搭配聚焦台灣可轉債、台灣特別股及台股高股息題材的台灣多重資產型基金，穩健掌握長期台股市場成長機會。

日盛台灣多重資產基金研究團隊表示，台灣多重資產型基金投資以波動較低的台灣特別股及可轉債為主，在市場逆風時可提供一定保護，在市場震盪上行時仍可參與獲利。台灣特別股市場目前仍處價值低估，據統計目前特別股IRR約9％，仍明顯高於票面股利率約4％，具長線投資價值，可轉債持續在IPO發行旺季中，預計第四季仍有約400億元案量準備發行，表現可期。

後市留意短期有跌深且質優的特別股，觀察可轉債市場，近期初上市詢圈及競拍案表現多數仍佳，IPO上市持續進行中，看好後續表現，雙低（低溢價率／低價）可轉債亦可同步留意。

台新投信量化投資部主管黃鈺民指出，中小型股相較於大型股，其股本與市值較小，但成長性較高，股價爆發力強，且中小型股中有許多AI概念股，雖然近期AI大幅修正，但中長線AI仍是主流題材，多頭行情仍有機會持續，其中業績能見度高的中小型股具有較大的上檔空間，相關族群如晶圓代工、記憶體、散熱、組裝等，都會是AI的受惠股，需求提升，相關商機龐大，近期的跌深可留意。

瀚亞投信台股投資總監劉博玄認為，台股大盤在第四季走勢應會先蹲後跳，年底AI伺服器出貨可望大幅成長，加上年終銷售旺季，將可帶動回補庫存效應，並使台灣出口產業恢復成長動能。

預估台灣加權指數第四季會在16,200點～17,500點區間盤整，可趁股市拉回震盪時，逢低布局主流產業；相對看好ASIC（特殊應用晶片）、散熱產業、PCB、CCL、軍工及航太產業在第四季的表現。