新AI循環 應用遍地開花可期

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生成式AI四大應用領域潛在價值增長規模

生成式AI運用推出後，AI的熱潮從議題炒作進入實質應用普及階段，亦是投資界最關注的焦點，儘管近期AI投資熱情暫降溫，但AI整體基本面及後市仍然看好。

第一金全球AI人工智慧基金經理人李坤憲表示，一旦AI應用普及，全面滲透各行各業，將有助於帶動企業成長動能，推升整體AI股價成長動能一飛衝天，普及化過程中，各階段受惠產業將帶起新一波AI概念股價成長循環，預估至2032年生成式AI營收年均複合成長率高達42％。

麥肯錫研究報告指出，未來生成式AI進入到實質應用領域可望驅動的生產力潛在價值增長規模，主要從四大領域觀察，包括：軟體工程挹注生產力增值4,850億美元，行銷和銷售挹注生產力增值4,630億美元，客戶經營挹注生產力增值4,040億美元，產品研發挹注生產力增值3,280億美元。

李坤憲指出，AI產業所帶來的成長性會隨運用普及化程度，逐步啟動加速過程，若看好AI標的，挑選時機進場難度較高，比較建議採取定期定額的策略，AI產業長期趨勢向上，採紀律方式布局，更能跟隨長趨勢掌握AI新科技紅利。

日盛高科技基金研究團隊認為，近期盤面資金面集中在車用、PCB以及跌深的AI族群，觀盤重點以2024年業績能見度較佳標的為重心，例如AI Server供應鏈等。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯強調，生成式AI有望成為下一個全球生產力驅動因素，那些透過運算能力、模型建構、數據處理而將生成式AI相關產品或服務付諸實現的企業將尤其受惠，因此投資於專注AI的公司將有望取得豐厚報酬。

野村e科技基金經理人謝文雄分析，隨5G、電動車時代來臨，科技產品對於高頻、高速運算、高速充電的需求上升，這一波AI成長趨勢的爆發力，預估在未來數年間將會百花齊放，特別是台股在全球伺服器產業中佔有十分重要的地位，科技股自然在這波AI軍火供應的浪潮中直接受惠，未來AI相關上下游供應鏈將會有爆發性成長。